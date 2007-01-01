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Кресло Qwill, черный

Артикул: CH-076-933
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло для отдыха Спинка и сидение - премиальная ткань с геометрическим принтом, цвет: черный Каркас, ножки - массив красного дуба (США), соединение "ласточкин хвост" 79х87х89 см Размер коробки: 90х96х90 см Вес нетто: 35 кг Вес брутто: 37 кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота890 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки960 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки38.50 кг
  • Объём упаковки0.78 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Qwill, черный
Кресло Qwill, черный
191 790
В корзине

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