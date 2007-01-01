Характеристики товара
Описание
Кресло для отдыха Спинка и сидение - премиальная ткань с геометрическим принтом, цвет: черный Каркас, ножки - массив красного дуба (США), соединение "ласточкин хвост" 79х87х89 см Размер коробки: 90х96х90 см Вес нетто: 35 кг Вес брутто: 37 кг Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина870 мм
- Высота890 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки960 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки38.50 кг
- Объём упаковки0.78 м3
- Изделия стопируютсяНет