Характеристики товара
Описание
Кресло Ричи белый мягкое ткань тедди ножки массив дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина680 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес11.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
- Каркасмассив гевеи
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет