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Кресло Ричи тедди белый

Артикул: CH-053-312
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкое и уютное кресло Ричи в нежной обивке тедди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка из плотного материала тедди, который обладает мягкостью и долговечностью. Ножки изготовлены из массива гевеи и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*47*64
Вес брутто: 13,50
Объем: 0,22

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасмассив гевеи
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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