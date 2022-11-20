Характеристики товара
Описание
Мягкое и уютное кресло Ричи в нежной обивке тедди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка из плотного материала тедди, который обладает мягкостью и долговечностью. Ножки изготовлены из массива гевеи и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*47*64
Вес брутто: 13,50
Объем: 0,22
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина790 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес11,5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасмассив гевеи
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай