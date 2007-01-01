Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ричи тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ричи тедди белый
26 оценок
20 99016
24 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ричи тедди белый - фото 1Кресло Ричи тедди белый - фото 2Кресло Ричи тедди белый - фото 3Кресло Ричи тедди белый - фото 4
Распродажа

Кресло Ричи тедди белый

Артикул: CH-053-312
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина790 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей
Фотография товара Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Ричи белый мягкое ткань тедди ножки массив дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый
  • Каркасмассив гевеи

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 172 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Полукресло Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S какао/ венге

30
Распродажа
Фотография товара Кресло Рон синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 09033
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон синий

26
  • желтый
  • зеленый
  • синий
Фотография товара Кресло Амстер беленое дуб, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленое дуб, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленое дуб, синее

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, Велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, Велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, Велюр оранжевый

44
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от36 450
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Серый

11
  • красный, черный
  • черный
  • серый
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Snuggle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Snuggle, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Кресло Snuggle

15
Фотография товара Кресло College CLG-434 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-434 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-434 MXH-A Black

13
В наличии 25 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр красный

15
Фотография товара Кресло Main Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Main Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Main Люкс

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Боллеин, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боллеин, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Стул Боллеин, букле, терракотовый

26
  • терракот
  • темно-серый
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мод 360 cерый, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мод 360 cерый, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽Оптовая цена

Стул Мод 360 cерый, велюр, черный

11
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Изо, металл, черный, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, черный, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Изо, металл, черный, кожзам

9
В наличии 1213 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар

8
Фотография товара Кресло Бони, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бони, графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Бони, графит

15
Распродажа
Фотография товара Стул Джулиус, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джулиус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽

Стул Джулиус, бежевый

26
  • серый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 146 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, черный, металл

12
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Стул Прадо, экокожа Орегон 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, экокожа Орегон 17, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, экокожа Орегон 17

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка

100
  • голубой, белый, черный
  • красный, серый
Распродажа
Фотография товара Стул Алсисар катания изумруд / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алсисар катания изумруд / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09015
10 690 ₽

Стул Алсисар катания изумруд / черный

33
  • зеленый
  • серый
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Мини - Кресло МК24, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини - Кресло МК24, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 49022
28 490 ₽

Мини - Кресло МК24, оливковый

41
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Кресло Морис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Кресло Морис

36
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех

6
  • красный, серый
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Мишель, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мишель, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Мишель, вишневый

6
Фотография товара Кресло Этна винное, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна винное, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Этна винное, основание хром

12
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, оранжевый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, оранжевый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, оранжевый, бежевый

10
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, коричневый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, коричневый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, коричневый, золотой

5
Фотография товара Кресло Моден, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моден, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
96 390

Кресло Моден, черный, серый

9
Настоящее фото товара Кресло Фур, зеленый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Кресло Фур, зеленый, темно-коричневый

6
  • зеленый, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

Товар в корзине

Кресло Ричи тедди белый
Кресло Ричи тедди белый
от 20 990
24 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Боллеин, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боллеин, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Стул Боллеин, букле, терракотовый

26
  • терракот
  • темно-серый
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мод 360 cерый, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мод 360 cерый, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽Оптовая цена

Стул Мод 360 cерый, велюр, черный

11
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Изо, металл, черный, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, черный, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Изо, металл, черный, кожзам

9
В наличии 1213 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности