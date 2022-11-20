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Стул Lenny, зеленый

9 оценок
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Стул Lenny, бежевый
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Стул Lenny, бежевый

Характеристики товара

Описание

Стул Lenny, бежевый, обивка - велюр, ножки черные

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина610 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Цветзеленый
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