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Настоящее фото товара Стул Lenny, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lenny, зеленый
61 оценка
4 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Lenny, зеленый

Артикул: CH-029-897
61 оценка
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - велюр. Материал ножек - металл черного цвета. Наличие подпятников.



Размер упаковки: 46х61х48 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки5.80 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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