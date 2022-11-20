Характеристики товара
Описание
Стул Lenny, бежевый, обивка - велюр, ножки черные
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина460 мм
- Глубина610 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Цветзеленый
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