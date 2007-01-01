Характеристики товара
Описание
Материал обивки - велюр. Материал ножек - металл черного цвета. Наличие подпятников.
Размер упаковки: 46х61х48 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина610 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветзеленый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки5.80 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет