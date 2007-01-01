Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя с оттоманкой выполнено в универсальном сером цвете и обтянуто прочной экокожей, приятной на ощупь. Обтекаемые формы сиденья и подлокотников создают современный и респектабельный образ, а декоративная вертикальная прострочка на спинке добавляет акцента. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина760 мм
- Высота1200/1280 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Вес21.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки23.40 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет