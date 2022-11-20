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Стул Атлант бордо - фото 1

Стул Атлант бордо

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1160/1240 мм
  • Ширина530 мм
  • Диаметр700 мм
  • Глубина730 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

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