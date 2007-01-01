Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный
Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный
10 оценок
19 990
Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный

Артикул: CH-079-836
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя с оттоманкой выполнено в универсальном черном цвете и обтянуто прочной экокожей, приятной на ощупь. Обтекаемые формы сиденья и подлокотников создают современный и респектабельный образ, а декоративная вертикальная прострочка на спинке добавляет акцента. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес21.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки23.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

