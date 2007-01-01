Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя Zenith, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Zenith, бежевый
14 оценок
38 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя Zenith, бежевый - фото 1

Кресло руководителя Zenith, бежевый

Артикул: CH-082-101
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Механизм TILT. Размеры: 64/75/110-118/46-54 см, материал: эко-кожа. Цвет: бежевый Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес16.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

47
Распродажа
Фотография товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19028
5 790 ₽

Стул Самба М, оранжевый, каркас хром

57
Фотография товара Opera CF Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Opera CF Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Opera CF Сетка Серый

83
В наличии 153 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Blue

90
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)

81
Фотография товара Стул Стаффорд зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд зеленый

46
Фотография товара Стул Marc M2 Office от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M2 Office, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Стул Marc M2 Office

14
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), малиновый

12
Фотография товара Стул Neo LB, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo LB, красный, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стул Neo LB, красный

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
от1 370

Транспортировочный чехол для прямоугольного стола

40
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1400*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1400*700, венге

8
Фотография товара Каркас стула Jenny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Jenny, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас стула Jenny

90
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка для стула Торни, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Торни, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка для стула Торни, желтый

45
Фотография товара Столик журнальный Ding, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Ding, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
Оптовая цена

Столик журнальный Ding, бежевый, черный

5
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С16

44
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела офисные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый

26
В наличии 51 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49044
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, серый

26
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стул мягкий Square, ткань, металл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Square, ткань, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий Square, ткань, металл, черный, серый

13
Фотография товара Стул пластиковый Dune, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый Dune, черный, белый

14
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый

7
Фотография товара Стул Marc Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена

Стул Marc Office SW

10
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий

8
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), коричневый

10
Фотография товара Стул Nobel, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nobel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 290

Стул Nobel, черный

15
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Silk, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Silk, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 490

Кресло компьютерное Silk, черный

15

Товар в корзине

Кресло руководителя Zenith, бежевый
Кресло руководителя Zenith, бежевый
38 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
от1 370

Транспортировочный чехол для прямоугольного стола

40
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1400*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1400*700, венге

8
Фотография товара Каркас стула Jenny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Jenny, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас стула Jenny

90
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности