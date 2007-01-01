Характеристики товара
Описание
Механизм TILT. Размеры: 64/75/110-118/46-54 см, материал: эко-кожа. Цвет: бежевый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина750 мм
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес16.4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет