Настоящее фото товара Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый
6 оценок
61 890
Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый - фото 1Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый - фото 2Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый - фото 3Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый - фото 4

Кресло офисное Trepidation, светло-серый, бирюзовый

Артикул: CH-082-749
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Предыдущий товар в категории Кресло Pascal, бежевый
Фотография товара Кресло Pascal, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Nerey T, экокожа бежевая
Фотография товара Кресло Nerey T, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Размеры: 64/60/118-128/48-58 см, механизм TILT (качание+фиксация в рабочем положении), ткань мембранная. Цвет: светло-серый - бирюзовый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес16.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаполипропилен
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый, черный, бирюзовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

