Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина600 мм
- Высота1180 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес16.8 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаполипропилен
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсерый, черный, бирюзовый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет