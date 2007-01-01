Характеристики товара
Описание
Строгое и практичное кресло надёжной конструкции. Отлично впишется в интерьер офиса, а также подойдёт для домашнего использования. Хромированное основание и газпатрон выгодно отличают данную модель среди кресел аналогичного класса.
Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу, часть спинки усилена вставкой из экокожи. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 110 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота1055/1155 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья465/565 мм
- Материалпластик, хромированный металл
- Материал сиденьякожзам, ткань, сетка
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.51 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет