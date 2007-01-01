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Стул Comfy, серый

Артикул: CH-069-455
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства кафе, баров, зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалискусственная кожа
  • Цветсерый

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