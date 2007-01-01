Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Neo LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Neo LB, серый
11 оценок
48 890
Стул Neo LB, серый

Артикул: CH-080-015
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота960/1030 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Neo — это стильное и современное решение для руководителей, которые ценят комфорт и выразительный дизайн. Высокая спинка с подголовником и обтекаемые формы подчёркивают элегантность модели, делая её ярким акцентом в любом офисном интерьере. Обивка выполнена из натуральной кожи, а наполнитель из memory foam обеспечивает высокий уровень комфорта за счёт адаптации к форме тела. Это особенно важно при длительной работе в сидячем положении. Подлокотники из алюминия с кожаными накладками сочетают в себе прочность и удобство. Крестовина также изготовлена из алюминия и имеет диаметр 70 см. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать наклон в нескольких положениях. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес30 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
