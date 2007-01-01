Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Neo — это стильное и современное решение для руководителей, которые ценят комфорт и выразительный дизайн. Высокая спинка с подголовником и обтекаемые формы подчёркивают элегантность модели, делая её ярким акцентом в любом офисном интерьере. Обивка выполнена из натуральной кожи, а наполнитель из memory foam обеспечивает высокий уровень комфорта за счёт адаптации к форме тела. Это особенно важно при длительной работе в сидячем положении. Подлокотники из алюминия с кожаными накладками сочетают в себе прочность и удобство. Крестовина также изготовлена из алюминия и имеет диаметр 70 см. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать наклон в нескольких положениях. Максимальная нагрузка - 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина475 мм
- Высота960/1030 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес30 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет