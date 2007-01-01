Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Savanna, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Savanna, серый
15 оценок
136 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Savanna, серый - фото 1Кресло Savanna, серый - фото 2Кресло Savanna, серый - фото 3
NEW

Кресло Savanna, серый

Артикул: CH-082-682
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья580 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 2
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 85см х 90см х 90см х 20кг, 0,69 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.69 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Комплект кресел Кватро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект кресел Кватро, произведённого компанией ChiedoCover
от57 790

Комплект кресел Кватро

42
Фотография товара Versace кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Versace кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Versace кресло

43
Фотография товара Кресло Bund Lounge Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bund Lounge Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от80 790

Кресло Bund Lounge Chair

30
Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
Фотография товара Кресло Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Абри синий

15
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Black

13
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3813/Red

9
В наличии 5 шт.
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, кожзам BOOM, ножки металл

6
Настоящее фото товара Кресло Маления Графит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Графит

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99056
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат сине-зеленый

13
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул Менеджер синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Менеджер синий

46
Распродажа
Фотография товара Стул Полин, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полин, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99045
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин, велюр розовый

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/красный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, Рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, Рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Safir, Рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех

91
Фотография товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево

54
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, кожа шоколадная

9
Распродажа
Фотография товара Стул George, коричневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул George, коричневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 89011
11 090 ₽

Стул George, коричневый, велюр

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Эссель, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эссель, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Эссель, бежевая кожа

73
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

83

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99038
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр розовый

26
В наличии 58 шт.
Фотография товара Кресло Канфар, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канфар, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Кресло Канфар, зеленое

50
Фотография товара Кресло Nils от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nils, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена

Кресло Nils

46
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло Эмма, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма, розовое

38
Фотография товара Кресло Вэйл темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Кресло Вэйл темно-зеленый

26
В наличии 107 шт.
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный

10
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, черный

6
В наличии 183 шт.
Фотография товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена

Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный

5
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Кресло Teo XL, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Teo XL, какао

9

Товар в корзине

Кресло Savanna, серый
Кресло Savanna, серый
136 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99056
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат сине-зеленый

13
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул Менеджер синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Менеджер синий

46
Распродажа
Фотография товара Стул Полин, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полин, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99045
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин, велюр розовый

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/красный

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности