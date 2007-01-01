Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе
9 оценок
13 990
Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе - фото 1Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе - фото 2Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе - фото 3

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе

Артикул: CH-080-610
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1330 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с подсветкой и продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости. Обивка выполнена из ПВХ - прочный, но при этом эластичный материал, который обладает повышенной плотностью и термостойкостью, за ним легко ухаживать. Такая обивка позволяет максимально продлить срок службы изделия. Кресло оборудовано RGB подсветкой, работу которой можно настроить от внешнего аккумулятора или через адаптер от сети. Управление подсветкой доступно с помощью пульта ДУ. Благодаря множеству режимов и цветов подсветку можно настроить под любое настроение! Механизм качания "бабочка" с системой регулировки по высоте газ лифт III класса и регулируемые 14D подлокотники позволяют точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 150 градусов с фиксацией в четырех положениях и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1330 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес19 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

