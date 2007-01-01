Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с подсветкой и продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости. Обивка выполнена из ПВХ - прочный, но при этом эластичный материал, который обладает повышенной плотностью и термостойкостью, за ним легко ухаживать. Такая обивка позволяет максимально продлить срок службы изделия. Кресло оборудовано RGB подсветкой, работу которой можно настроить от внешнего аккумулятора или через адаптер от сети. Управление подсветкой доступно с помощью пульта ДУ. Благодаря множеству режимов и цветов подсветку можно настроить под любое настроение! Механизм качания "бабочка" с системой регулировки по высоте газ лифт III класса и регулируемые 14D подлокотники позволяют точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 150 градусов с фиксацией в четырех положениях и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина680 мм
- Высота1330 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес19 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет