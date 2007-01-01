Характеристики товара
Описание
Размеры: 54 / 58 / 101-111 / 47-57 см, механизм TILT, ткань. Цвет: розовый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина580 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес14.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет