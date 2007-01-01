Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Palindrome, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Palindrome, розовый
10 оценок
39 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Palindrome, розовый - фото 1Кресло Palindrome, розовый - фото 2Кресло Palindrome, розовый - фото 3Кресло Palindrome, розовый - фото 4

Кресло Palindrome, розовый

Артикул: CH-082-616
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес14.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Размеры: 54 / 58 / 101-111 / 47-57 см, механизм TILT, ткань. Цвет: розовый Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College H-966L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Beige

7
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19012
6 990 ₽Оптовая цена

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Стол геймерский STREAM черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский STREAM черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Стол геймерский STREAM черный

33
Фотография товара Стул Reus сетка white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Reus сетка white, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул Reus сетка white

37
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Чиф шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф шоколад

48

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Echo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Echo, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Echo

12
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый

14
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

15
В наличии 163 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый

12
В наличии 175 шт.
New
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Stance, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 190

Кресло компьютерное Stance, серый, черный

9
New
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Armory, черный, произведённого компанией ChiedoCover
67 190

Кресло компьютерное Armory, черный

11
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Loom, серый, произведённого компанией ChiedoCover
150 190

Кресло компьютерное Loom, серый

9
Настоящее фото товара Кресло подростковое Stanza, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Кресло подростковое Stanza, темно-серый

12

Товар в корзине

Кресло Palindrome, розовый
Кресло Palindrome, розовый
39 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College H-966L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Beige

7
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19012
6 990 ₽Оптовая цена

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11

Акции для вас

Новость от 01.07.2022 Распродажа. Освобождаем склад. Много подстолий в наличии по самой низкой цене.
Распродажа. Освобождаем склад. Много подстолий в наличии по самой низкой цене.

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.05.2024 Стулья на металлокаркасе
Стулья на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 24.09.2019 Наполеоновские скидки
Наполеоновские скидки

Какой элемент придает стулу оригинальность? Безусловно, это подушка!