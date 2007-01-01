Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Core черный
Кресло офисное TopChairs Core черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Core черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Core черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Core черный - фото 4

Кресло офисное TopChairs Core черный

Артикул: CH-080-636
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло офисное TopChairs Core сочетает в себе современный эргономичный дизайн и надежную конструкцию, обеспечивая удобство даже при длительной работе. Спинка из сетчатого материала хорошо пропускает воздух и поддерживает оптимальную температуру, а мягкое тканевое сиденье создает дополнительный комфорт. Благодаря встроенной поддержке поясницы и регулируемым подлокотникам с механизмом 1D, кресло подстраивается под особенности тела и способствует правильной посадке. Газ-лифт второго класса позволяет плавно регулировать высоту сиденья от 42 до 50 см. Общая высота кресла составляет от 94 до 103 см. Прочная крестовина и надежные полипропиленовые колеса обеспечивают устойчивость и легкость перемещения. Обивка выполнена в черном цвете, подлокотники и крестовина также изготовлены из износостойкого полипропилена. Механизм качания типа пиастра делает использование кресла особенно удобным. Максимальная нагрузка на изделие — 120 кг. Кресло отлично подойдет для дома, рабочего места подростка, офиса или персонала, где важны комфорт, функциональность и современный внешний вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья420/500 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки240 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки7.83 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
