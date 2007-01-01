Характеристики товара
Описание
Кресло офисное TopChairs Core сочетает в себе современный эргономичный дизайн и надежную конструкцию, обеспечивая удобство даже при длительной работе. Спинка из сетчатого материала хорошо пропускает воздух и поддерживает оптимальную температуру, а мягкое тканевое сиденье создает дополнительный комфорт. Благодаря встроенной поддержке поясницы и регулируемым подлокотникам с механизмом 1D, кресло подстраивается под особенности тела и способствует правильной посадке. Газ-лифт второго класса позволяет плавно регулировать высоту сиденья от 42 до 50 см. Общая высота кресла составляет от 94 до 103 см. Прочная крестовина и надежные полипропиленовые колеса обеспечивают устойчивость и легкость перемещения. Обивка выполнена в черном цвете, подлокотники и крестовина также изготовлены из износостойкого полипропилена. Механизм качания типа пиастра делает использование кресла особенно удобным. Максимальная нагрузка на изделие — 120 кг. Кресло отлично подойдет для дома, рабочего места подростка, офиса или персонала, где важны комфорт, функциональность и современный внешний вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья420/500 мм
- Вес6.4 кг
- Материал сиденьясетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки7.83 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет