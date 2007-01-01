Характеристики товара
Описание
Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый — стиль и комфорт для вашего игрового и рабочего пространства. Кресло TopChairs Shadow сочетает эргономичный дизайн, качественные материалы и комфорт, идеально подходя для геймеров и тех, кто долго сидит за компьютером. Обивка выполнена из прочной и мягкой экокожи, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Две ортопедические подушки для шеи и поясницы помогают поддерживать осанку, предотвращая усталость. Мягкие подлокотники дают опору для рук, снимая напряжение с плеч. Механизм кресла позволяет настроить угол наклона спинки, адаптируя кресло под ваши предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает до 120 кг. Прочная база из высокопрочного пластика обеспечивает устойчивость, а колесики из полиуретанового нейлона бесшумно скользят по полу, не повреждая его. TopChairs Shadow — это сочетание стиля и удобства, подходящее как для работы, так и для игр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1170 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья400/480 мм
- Вес14.5 кг
- Материалпластик, экокожа, нейлон
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножекколесное основание
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет