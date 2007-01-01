Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый
12 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 1Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 2Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 3Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 4Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 5Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 6Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый - фото 7
NEW

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый

Артикул: CH-081-515
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Мягкий игровой модуль Softplay balancer
Фотография товара Мягкий игровой модуль Softplay balancer от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый — стиль и комфорт для вашего игрового и рабочего пространства. Кресло TopChairs Shadow сочетает эргономичный дизайн, качественные материалы и комфорт, идеально подходя для геймеров и тех, кто долго сидит за компьютером. Обивка выполнена из прочной и мягкой экокожи, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Две ортопедические подушки для шеи и поясницы помогают поддерживать осанку, предотвращая усталость. Мягкие подлокотники дают опору для рук, снимая напряжение с плеч. Механизм кресла позволяет настроить угол наклона спинки, адаптируя кресло под ваши предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает до 120 кг. Прочная база из высокопрочного пластика обеспечивает устойчивость, а колесики из полиуретанового нейлона бесшумно скользят по полу, не повреждая его. TopChairs Shadow — это сочетание стиля и удобства, подходящее как для работы, так и для игр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материалпластик, экокожа, нейлон
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Sbline 28, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Sbline 28

12
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Распродажа
Фотография товара Стул Пард светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пард светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 09013
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Пард светло-коричневый

40
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99053
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное LIBRA рогожка серый

26
В наличии 16 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
New
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный

7
В наличии 60 шт.
Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло Глория, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глория, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Кресло Глория, пластик

7

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое

26
Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, серый

26
В наличии 16 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный

12
В наличии 178 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Element черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Element черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Element черный

8
New
Фотография товара Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki

8
New
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло ЛОЛО Cats пластик белый

6
В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань

15
В наличии 175 шт.

Товар в корзине

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый
Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Sbline 28, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Sbline 28

12
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Распродажа
Фотография товара Стул Пард светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пард светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 09013
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Пард светло-коричневый

40
В наличии 15 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности