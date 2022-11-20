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Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В ХРОМ - фото 1Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В ХРОМ - фото 2Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В ХРОМ - фото 3Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В ХРОМ - фото 4

Кресло для руководителя ГЕЛАКСИ В ХРОМ

15 оценок
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Кресло для руководителя АТЛАНТ В ДЕРЕВО

Характеристики товара

Описание

Современное кресло руководителя имеет вертикальную и горизонтальную прострочки, делящие спинку и сидение на небольшие прямоугольники. Тем самым создается интересный дизайн и кресло становится еще мягче. Подлокотники с мягкими накладками и крестовина выполнены из хрома

РАЗМЕР УПАКОВКИ:

ШИРИНА УПАКОВКИ:1090 ммм ВЫСОТА УПАКОВКИ:480 мм
ГЛУБИНА УПАКОВКИ:666 мм ВЕС БРУТТО: 19,4 кг
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ:гофрокартон ОБЪЁМ:0,364 м.куб
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Основные характеристики

  • Высота1160/1250 мм
  • Ширина780 мм
  • Глубина720 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, кожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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