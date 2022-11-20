Характеристики товара
Описание
Современное кресло руководителя имеет вертикальную и горизонтальную прострочки, делящие спинку и сидение на небольшие прямоугольники. Тем самым создается интересный дизайн и кресло становится еще мягче. Подлокотники с мягкими накладками и крестовина выполнены из хрома
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|1090 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|19,4 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,364 м.куб
Основные характеристики
- Высота1160/1250 мм
- Ширина780 мм
- Глубина720 мм
- Материал сиденьяэкокожа, кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный