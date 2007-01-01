Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Компьютерное кресло Salem gray / white
Компьютерное кресло Salem gray / white
15 оценок
10 790
Компьютерное кресло Salem gray / white - фото 1Компьютерное кресло Salem gray / white - фото 2Компьютерное кресло Salem gray / white - фото 3Компьютерное кресло Salem gray / white - фото 4Компьютерное кресло Salem gray / white - фото 5
Компьютерное кресло Salem gray / white

Артикул: CH-081-756
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 69 - 79 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 60; Глубина - 65; Высота - 97; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 44; Высота спинки - 55; Высота максимальная - 107;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес10.9 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
