Характеристики товара
Описание
Высота: 1100-1200 мм
Ширина: 700 мм
Глубина: 660 мм
Высота до сидения: 480-580 мм
Производство - Россия
Высота: 1100-1200 мм
Ширина: 700 мм
Глубина: 660 мм
Высота до сидения: 480-580 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Томас
Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа
Диван Орландо, бирюзовый
Кресло для офиса Тулип
Диван Барселона
Стационарные опоры для офисных кресел