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Кресло офисное / Лондон / темно серая+светло серая (вставки) экокожа

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Двухцветная отделка высококачественной экокожей. В серии есть два типа директорских кресел, операторское кресло и конференц-кресло на полозьях. Регулируемые по высоте Т-образные подлокотники, крестовина - хромированная сталь. Высокое качество материалов и исполнения. Механизм качания мультиблок, выдерживающий нагрузку до 150 кг, с фиксацией наклона в любом положении.

Общие характеристики
Вес,кг:22.25
Объем,м3:0,207
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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