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Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orion AL M, кожа коричневая
46 оценок
29 030
Товар в корзине. Перейти
Кресло Orion AL M, кожа коричневая - фото 1

Кресло Orion AL M, кожа коричневая

Артикул: CH-020-905
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Высота до сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: кожа Люкс
Механизм: мультиблок
Подлокотники алюминий
Каркас: монолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: стандарт

Вес: 21,кг
Объем: 0,40м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес18.9 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки1120 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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