Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа/ткань
Механизм: мультиблок
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 17,4 кг
Объем: 0,185 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина660 мм
- Высота1080/1140 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес15.9 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Изделия стопируютсяНет