Характеристики товара
Описание
Кресло Стоун — стиль и комфорт в современном исполнении.
Мягкая обивка из ткани букле серо-бежевого цвета создает уют и добавляет текстурный акцент в интерьер. Этот материал отличается приятной на ощупь поверхностью и износостойкостью, что делает кресло долговечным и практичным.
Каркас выполнен из черного металла с лаконичным дизайном, что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Округлые формы спинки и сиденья добавляют мягкости в общий облик кресла, создавая ощущение уюта и расслабленности.
Кресло отлично впишется в современный интерьер гостиной, спальни или зоны отдыха, придавая пространству элегантность и функциональность. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надежность и комфорт для пользователей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина680 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет