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Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый - фото 1Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый - фото 2

Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый

Артикул: CH-077-269
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Сидней» с подушками в комплекте.Основание кресла - тик, каркас из алюминия бежевого оттенка.Боковины каркаса вручную оплетены 6 мм роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 230гр/м2. Высота нижней подушки 150 мм, высота верхней подушки 100 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота720 мм
  • Материалтик, роуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый
Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый
107 290
В корзине

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