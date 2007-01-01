Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Сидней» с подушками в комплекте.Основание кресла - тик, каркас из алюминия бежевого оттенка.Боковины каркаса вручную оплетены 6 мм роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 230гр/м2. Высота нижней подушки 150 мм, высота верхней подушки 100 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота720 мм
- Материалтик, роуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет