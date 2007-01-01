Характеристики товара
Описание
Изумительный по красоте диван Retro – это не только отличное место для отдыха, но и яркая деталь, способная подчеркнуть индивидуальность вашего интерьера.
Количество в упаковке: 1 в 1 уп.
Габариты, см: 63*118*80 - 1.00 шт.
Объем: 0,59472
Вес, кг: 20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1125 мм
- Глубина770 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес16.2 кг
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки1180 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.59 м3
- Вес упаковки20 кг