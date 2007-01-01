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Диван Grid, вяз, груша

Артикул: CH-017-122
90 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изумительный по красоте диван Retro – это не только отличное место для отдыха, но и яркая деталь, способная подчеркнуть индивидуальность вашего интерьера.

Количество в упаковке: 1 в 1 уп.

Габариты, см: 63*118*80 - 1.00 шт.

Объем: 0,59472

Вес, кг: 20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1125 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес16.2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки1180 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.59 м3
  • Вес упаковки20 кг

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Диван Grid, вяз, груша
Диван Grid, вяз, груша
от 66 590
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