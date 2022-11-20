Характеристики товара
Описание
Высота: 800-1060 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 475-610 мм
Упаковка: 580мм*580 мм*340 мм
Производство - Россия
Высота: 800-1060 мм
Ширина: 560 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 475-610 мм
Упаковка: 580мм*580 мм*340 мм
Производство - Россия
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Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
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