Характеристики товара
Описание
Возможно исполениния в ином цвете.
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Возможно исполениния в ином цвете.
Варианты исполнения:
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Цена, руб
|1200
|2000
|19790
|1400
|2000
|20690
|1600
|2000
|21490
|1800
|2000
|25390
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комод Амстердам
Комод Лего
Комод Апачи
Кровать Парма
Кровать Катания
Кровать Вальдивия с белым флисом и ножками из массива бука 63 x 44,5 см
Кровать Leonela 2-ух спальная
Кровать Курион с подъемным механизмом
Кровать Тускул с подъемным механизмом
Кровать Дисук, детская
Настольная лампа Torony
Люстра Grace 10
Люстра потолочная V1205-5C Lione 5*E14*60W
Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W
Подвесной светильник V3090-4P Sierro
Подвесной светильник V4050-6P Kristen
Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store
Светодиодный спот V5044-2WL Right
Зеркало в раме Брук Золото
Зеркало в раме Плимут
Кроватка из ясеня
Кровать Бари №31
Кровать Кальяри
Кровать раскладная Надин мягкая
Кровать - тумба Отель
Кроватка Труа 60 x 120 см
Кровать Лимин с подъемным механизмом
Кровать Пакс с подъемным механизмом
Кровать Элида
Кровать Микки с подъемным механизмом