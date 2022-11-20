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Кровать Асти с подъемным механизмом - фото 1

Кровать Асти с подъемным механизмом

Артикул: CH-051-810
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Возможно исполениния в ином цвете.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Варианты исполнения:

Ширина, ммГлубина, ммЦена, руб
1200200019790
1400200020690
1600200021490
1800200025390

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