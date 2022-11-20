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Кровать раскладная Модель 203

Артикул: CH-053-223
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладная кровать 203 обладает большим запасом прочности благодаря каркасу из стальных труб диаметром 25 мм. и выдерживает нагрузку до 120 кг. Тип основания - ламели, которые обеспечивают особенно удобный отдых.

Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.

Ламели: клееный берёзовый шпон.

Ширина ламелей - 62 мм, расстояние между ламелями - 72 мм, кол-во ламелей - 13 шт.

Высота от пола до ламелей - 285 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1900 мм
  • Высота285 мм
  • ОбивкаПоликоттон
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки12.50 кг

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