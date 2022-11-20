Характеристики товара
Описание
Раскладная кровать 203 обладает большим запасом прочности благодаря каркасу из стальных труб диаметром 25 мм. и выдерживает нагрузку до 120 кг. Тип основания - ламели, которые обеспечивают особенно удобный отдых.
Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.
Ламели: клееный берёзовый шпон.
Ширина ламелей - 62 мм, расстояние между ламелями - 72 мм, кол-во ламелей - 13 шт.
Высота от пола до ламелей - 285 мм.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина1900 мм
- Высота285 мм
- ОбивкаПоликоттон
- НаполнительСтандартный поролон
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки12.50 кг