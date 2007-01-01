Характеристики товара
Описание
Подушка для сиденья - 48х5х48 см
Материалы: Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)
Материал каркаса - алюминий, окрашенный порошковым методом
Чехлы на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)
Наполнитель подушек для сидения - поролон
Цвет - Серый
Цвет подушек - Серые
Дополнительная информация: Количество посадочных мест - 1 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг
Чехлы съёмные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Сочетается с комплектами бренда ROYAL FAMILY - GENRY, ZOYA, ZORRO, GRAND VICKY, KARL, VIOLETTA в сером цвете
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Категория ротанга - первичная
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью кресел
Упаковка: Количество мест - 1
Кресла - 85х64х112 см
Вес - 16 кг
Объём - 0,5 куб. м.
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина890 мм
- Ширина600 мм
- Высота890 мм
- Материалискусственный ротанг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки1120 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.61 м3
- Изделия стопируютсяНет