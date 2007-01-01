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Комплект кресел Fiom в сером цвете - фото 1Комплект кресел Fiom в сером цвете - фото 2

Комплект кресел Fiom в сером цвете

Артикул: CH-076-903
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплектация и габариты: Кресло (1 шт.) - 58x60x89 см
Подушка для сиденья - 48х5х48 см
Материалы: Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)
Материал каркаса - алюминий, окрашенный порошковым методом
Чехлы на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)
Наполнитель подушек для сидения - поролон
Цвет - Серый
Цвет подушек - Серые
Дополнительная информация: Количество посадочных мест - 1 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг
Чехлы съёмные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Сочетается с комплектами бренда ROYAL FAMILY - GENRY, ZOYA, ZORRO, GRAND VICKY, KARL, VIOLETTA в сером цвете
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Категория ротанга - первичная
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью кресел
Упаковка: Количество мест - 1
Кресла - 85х64х112 см
Вес - 16 кг
Объём - 0,5 куб. м.
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина890 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота890 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки1120 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект кресел Fiom в сером цвете
Комплект кресел Fiom в сером цвете
56 890
В корзине

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