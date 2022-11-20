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Кровать раскладная Модель 209

Артикул: CH-053-221
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Легкая и удобная раскладная кровать модели 209 изготовлена с основанием из ткани ПВХ и оснащена регулируемым подголовником. Допустимая нагрузка 120 кг. При этом кровать весит всего 5,5 кг и удобна для хранения и транспортировки.

Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина1950 мм
  • Высота240 мм
  • ОбивкаТкань ПВХ
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6 кг

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