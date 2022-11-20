Характеристики товара
Описание
Легкая и удобная раскладная кровать модели 209 изготовлена с основанием из ткани ПВХ и оснащена регулируемым подголовником. Допустимая нагрузка 120 кг. При этом кровать весит всего 5,5 кг и удобна для хранения и транспортировки.
Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина1950 мм
- Высота240 мм
- ОбивкаТкань ПВХ
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки665 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки6 кг