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Кровать раскладная Модель 216

Артикул: CH-053-199
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двуспальная раскладная кровать модели 216 отличается повышенной прочностью и выдерживает до 200 кг. Благодаря стальному основанию и диаметру труб каркаса 25 мм. Кровать имеет удобный поролоновый матрас толщиной 90 мм. Тип основания – ламели.

Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.

Ламели: клееный берёзовый шпон.
Металлические поворотные колёса, с прорезининной контактной частью.
Ширина ламелей - 62 мм, толщина - 10 мм, длина - 1100 мм, расстояние между ламелями - 72 мм, кол-во ламелей - 14 шт.
Диаметр колесиков - 40 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1900 мм
  • Высота267 мм
  • ОбивкаПоликоттон
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Вес упаковки22.50 кг

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