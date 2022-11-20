Характеристики товара
Описание
Двуспальная раскладная кровать модели 216 отличается повышенной прочностью и выдерживает до 200 кг. Благодаря стальному основанию и диаметру труб каркаса 25 мм. Кровать имеет удобный поролоновый матрас толщиной 90 мм. Тип основания – ламели.
Расцветка и рисунок матраса могут отличаться от заявленных на фотографии.
Ламели: клееный берёзовый шпон.
Металлические поворотные колёса, с прорезининной контактной частью.
Ширина ламелей - 62 мм, толщина - 10 мм, длина - 1100 мм, расстояние между ламелями - 72 мм, кол-во ламелей - 14 шт.
Диаметр колесиков - 40 мм.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина1900 мм
- Высота267 мм
- ОбивкаПоликоттон
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.31 м3
- Вес упаковки22.50 кг