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Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия Д26.5, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка мелкая Идиллия Д26.5
44 оценки
290
Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Идиллия Д26.5 - фото 1

Тарелка мелкая Идиллия Д26.5

Артикул: CH-003-125
44 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 26.5 см

Высота: 3.4 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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Товар в корзине

Тарелка мелкая Идиллия Д26.5
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В корзине

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