Характеристики товара
Описание
Диаметр: 20 см
Объем: 230 мл
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияБеларусь
Диаметр: 20 см
Объем: 230 мл
Материал: фарфор
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
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