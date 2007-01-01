Характеристики товара
Описание
Диаметр: 20 см
Объем: 230 мл
Материал: фарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Диаметр: 20 см
Объем: 230 мл
Материал: фарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine