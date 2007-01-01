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Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия-Восток D20, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка глубокая Идиллия-Восток D20
47 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Тарелка глубокая Идиллия-Восток D20 - фото 1

Тарелка глубокая Идиллия-Восток D20

Артикул: CH-003-356
47 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 20 см

Объем: 230 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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