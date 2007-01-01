Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20
36 оценок
490
Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20 - фото 1

Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20

Артикул: CH-003-354
36 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 20 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Кунстверк Д20.8, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена

Тарелка глубокая Кунстверк Д20.8

49
В наличии 960 шт.
Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д14, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Салатник Идиллия Д14

49
В наличии 2626 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Тарелка мелкая Тренд D22.5

48
В наличии 1348 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Organica Spicy 23*14 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка Organica Spicy 23*14 см, P.L. Proff Cuisine

34
В наличии 745 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Organica Sand овальное 23*14 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Блюдо Organica Sand овальное 23*14 см, P.L. Proff Cuisine

45
В наличии 171 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм

9
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм

6
В наличии 1608 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Криб, 31 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Тарелка Криб, 31 см

15
В наличии 619 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Крет, 30х30 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Тарелка Крет, 30х30 см

11
В наличии 1536 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Проотель»

5
В наличии 1152 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Классик

8
В наличии 66 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл

10
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая

8
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида», фарфор

8
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Атлантис» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож для рыбы «Атлантис» сталь нержавеющая

6
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Мокко», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кофейная пара «Мокко»

10
В наличии 182 шт.
Настоящее фото товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

7
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити»

15
В наличии 708 шт.

Другие товары из раздела тарелки

Фотография товара Блюдце Паула Д13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдце Паула Д13, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Блюдце Паула Д13

41
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия Д24, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Идиллия Д24

43
В наличии 1468 шт.
Настоящее фото товара Блюдо круглое с бортом Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Блюдо круглое с бортом Кунстверк

46
В наличии 3072 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D24, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Голубка D24

40
В наличии 596 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D19, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Тренд D19

41
В наличии 474 шт.
Настоящее фото товара Салатник Тренд D16, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Салатник Тренд D16

41
Настоящее фото товара Тарелка Organic Fusion 17,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка Organic Fusion 17,5 см, P.L. Proff Cuisine

42
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Black Star для подачи 11,5*7,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Блюдо Black Star для подачи 11,5*7,5 см, P.L. Proff Cuisine

32
В наличии 1551 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло

10
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см

12
В наличии 5888 шт.

Товар в корзине

Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20
Тарелка мелкая Идиллия-Восток D20
490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Проотель»

5
В наличии 1152 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Классик

8
В наличии 66 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл

10

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как грамотно выбрать мебель для бара?
Как грамотно выбрать мебель для бара?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности