Характеристики товара
Описание
Диаметр: 22.5 см
Объем: 1.2 л
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияБеларусь
Диаметр: 22.5 см
Объем: 1.2 л
Материал: фарфор
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