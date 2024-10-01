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Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая - фото 1

Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая

Артикул: CH-058-540
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес0,800 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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