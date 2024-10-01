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Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный - фото 1Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный - фото 2Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный - фото 3

Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный

Артикул: CH-058-507
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр320 мм
  • Вес890 кг
  • Материалпластик, стекло
  • Цветчерный, прозрачный
  • ФормаКруглая

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