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Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая - фото 1

Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая

Артикул: CH-058-382
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина295 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0,446 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый, серебряный

Отзывы

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