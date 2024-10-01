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Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный - фото 1Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный - фото 2

Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный

Артикул: CH-058-553
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр240 мм
  • Вес0,240 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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