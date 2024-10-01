Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр280 мм
- Вес0,760 кг
- Материалстекло, нержавеющая сталь
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Совок для льда, сталь нержавеющая, серебристый
Дозатор для напитков «Пробар», пластик, белый
Блюдце «Крафт Вайт»
Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Тарелка для пасты «Крафт Грин»
Тарелка пирожковая «Анимае»
Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм
Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен
Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун»
Крышка, нержавеющая сталь, d240
Крышка, сталь нержавеющая, 22 см
Крышка, сталь нержавеющая, 40 см
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 345 мм, металлическая
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 285 мм, металлическая
Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная
Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 30 см, металлическая
Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая