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Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный - фото 1Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный - фото 2

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный

Артикул: CH-058-546
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр280 мм
  • Вес0,760 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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