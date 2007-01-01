Характеристики товара
Описание
Садовый стол «Сан Ремо» для обустройства летней веранды ресторана или зоны отдыха в саду. Выполнен в современном минималистичном стиле.Подстолье изготовлено из легкого алюминия, окрашенного в белый цвет износостойкой порошковой краской, столешница – из композитного материала ДПК бежевого цвета.Благодаря использованию прочных материалов стол долгое время будет служить на открытом воздухе и не потеряет своего изначального вида.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина800 мм
- Высота650 мм
- Вес19 кг
- Материал столешницыдревесно-полимерный композит (декинг)
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки1510 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет