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Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый - фото 1Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый - фото 2Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый - фото 3
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Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый

Артикул: CH-077-410
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садовый стол «Сан Ремо» для обустройства летней веранды ресторана или зоны отдыха в саду. Выполнен в современном минималистичном стиле.Подстолье изготовлено из легкого алюминия, окрашенного в белый цвет износостойкой порошковой краской, столешница – из композитного материала ДПК бежевого цвета.Благодаря использованию прочных материалов стол долгое время будет служить на открытом воздухе и не потеряет своего изначального вида.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота650 мм
  • Вес19 кг
  • Материал столешницыдревесно-полимерный композит (декинг)
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки1510 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый
Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый
66 390
В корзине

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