Характеристики товара
Описание
Нескользящие ножки выполнены из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном. Покрытие выполнено из дышащей синтетической сменной ткани текстилен. Спинка имеет 5 положений наклона. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Имеет маленькие встроенные колеса для простого перемещения. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2100 мм
- Ширина720 мм
- Высота310 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материалалюминий, текстилен, стеклопластик
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасаалюминий
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки2100 мм
- Глубина упаковки2440 мм
- Объём упаковки3.69 м3
- Вес упаковки250 кг