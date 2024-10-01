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Шезлонг - лежак металлический Oludeniz

Артикул: CH-067-369
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нескользящие ножки выполнены из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном. Покрытие выполнено из дышащей синтетической сменной ткани текстилен. Спинка имеет 5 положений наклона. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Имеет маленькие встроенные колеса для простого перемещения. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2100 мм
  • Ширина720 мм
  • Высота310 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалалюминий, текстилен, стеклопластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки2100 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки3.69 м3
  • Вес упаковки250 кг

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