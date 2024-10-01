Товар в корзине. Перейти
Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая - фото 1Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая - фото 2

Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая

Артикул: CH-058-607
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый
Фотография товара Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая
Фотография товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина0,510 мм
  • Высота22 мм
  • Диаметр240 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм

14
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Пробка для шампанского нейлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Пробка для шампанского нейлон, черный

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Русский Стандарт Платинум» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Русский Стандарт Платинум»

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Экран для приготовления пиццы, алюминий

8
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Набор барный «Пробар», серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 050

Набор барный «Пробар», серебристый

15
В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 730

Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая

8
В наличии 61 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от3 300

Совок для льда, сталь нержавеющая

15
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела кухонные сита

Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 130

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

15
В наличии
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое

12
В наличии
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая

11
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770

Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый

13
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая

15
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 020

Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая

8
В наличии
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной

13
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая
Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая
от 11 110
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм

14
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Пробка для шампанского нейлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Пробка для шампанского нейлон, черный

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Русский Стандарт Платинум» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Русский Стандарт Платинум»

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Экран для приготовления пиццы, алюминий

8
В наличии 500 шт.