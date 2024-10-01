Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Barrister» объемом 0,5, 0,7, 1 л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Barrister» объемом 0,5, 0,7, 1 л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Набор мерных ложек
Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая
Мадлер со ступкой, мрамор 320мл, серый
Вилка столовая «Анзо»
Органайзер барный, дуб, деревянный
Тарелка «Агат», диаметр 200мм
Стакан смесительный «Бостон», прозрачный
Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255
Линейка барная «Мартини - Бакарди»
Линейка барная «Эристофф»
Линейка барная «Гленфиддих» 12 лет
Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт»
Линейка барная «Флагман»
Линейка барная «Смирновъ № 21 - Смирновъ Титулъ»
Линейка барная «Бифитер - Гордонс»
Линейка барная «Чистые Росы»
Линейка барная «Байкал - Nerpa»
Линейка барная «Полугар №1-4, 38,5%»