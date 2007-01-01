Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ложка Амбосс для мороженого, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Амбосс для мороженого
11 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Ложка Амбосс для мороженого - фото 1

Ложка Амбосс для мороженого

Артикул: CH-071-487
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина195 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка Гэтсби для мороженого
Фотография товара Ложка Гэтсби для мороженого от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка для мороженого черная
Фотография товара Ложка для мороженого черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина195 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце «Кунстверк», диаметр 150мм

5
В наличии 702 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен

14
В наличии 1362 шт.
Настоящее фото товара Нож для стейка «Дива», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож для стейка «Дива»

9
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Балвени», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Балвени»

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Мармит Игенвалью, сервировочный электрический, 6,8 л, произведённого компанией ChiedoCover
30 290

Мармит Игенвалью, сервировочный электрический, 6,8 л

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Голд, Блю, Грин Лейбл», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Джонни Уокер - Голд, Блю, Грин Лейбл»

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Мармит-супница Петиол, электрический, произведённого компанией ChiedoCover
31 590

Мармит-супница Петиол, электрический

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas», произведённого компанией ChiedoCover
от490

Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas»

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Новая Аквитания», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Новая Аквитания»

9
В наличии 952 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Нова бэйсик», длина 222мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Нова бэйсик», длина 222мм

10
В наличии 1500 шт.

Другие товары из раздела ложки и вилки кухонные

Настоящее фото товара Ложка перфорированная «Бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от190

Ложка перфорированная «Бэйсик»

15
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл

10
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Ложка с перфорацией, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Ложка с перфорацией, дерево

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл

11
В наличии 372 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный

11
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный

5
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 3360 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая

6
В наличии 504 шт.

Товар в корзине

Ложка Амбосс для мороженого
Ложка Амбосс для мороженого
190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце «Кунстверк», диаметр 150мм

5
В наличии 702 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен

14
В наличии 1362 шт.
Настоящее фото товара Нож для стейка «Дива», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож для стейка «Дива»

9
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Балвени», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Балвени»

14
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности