Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина17 мм
- Вес0.145 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка столовая «Филе Туара»
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл
Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм
Тарелка «Агат», диаметр 200мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Чашка бульонная «Пьюрити» эко-костяной фарфор
Тарелка «Крафт Вайт»
Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные
Крышка, сталь нержавеющая, D400
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм
Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм
Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм
Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 430
Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 310
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385
Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370