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Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*» - фото 1

Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*»

Артикул: CH-059-002
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Метакса 3*», «Метакса 5*» объемом 0.7, 1л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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