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Решетка для гриля сталь хромированная, металлический - фото 1

Решетка для гриля сталь хромированная, металлический

Артикул: CH-058-466
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота22 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,104 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

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