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Лопатка термостойкая, синняя - фото 1

Лопатка термостойкая, синняя

Артикул: CH-057-902
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина95 мм
  • Материалпластик
  • Цветсиний

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