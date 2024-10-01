Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Вес0,21 кг
- Материалбук
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм
Ложка столовая «Дистрест»
Сквизер для цитрусовых, сталь нержавеющая, 350мл
Мадлер со ступкой, мрамор 320мл, серый
Доска разделочная, пластик, красная
Нож обвалочный «2900» сталь нержавеющая, полипропилен красный
Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л
Блюдо-капля для комплимента «Миниатюра»
Тарелочка для масла «Рио Блю»
Лопатка кухонная, силикон
Лопатка «Проотель», пластик, резина
Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая
Лопатка кухонная «Проотель», пластик, резина
Лопатка для гриля «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая
Веселка кухонная, бук
Лопатка изогнутая, сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель» с перфорация, сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель», изогнутая, стальная